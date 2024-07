1 z 6

Johnny Depp słynie z bardzo nonszalanckiego stylu, który niektórzy określają nawet mianem "bogato kloszarda". Wszystko wskazuje na to, że jego nowa narzeczona, Amber Heard, przejmuje powoli modowe nawyki od ukochanego. Ostatnio paparazzi przyłapali ich w drodze do jednej z nowojorskich restauracji i oboje byli ubrani bardzo podobnie. Nonszalancja Deppa posunęła się tak daleko, że na głowie miał... dziurawy kapelusz. I była to dziura naprawdę imponującego kalibru!

Zobaczcie Deppa i Heard w Nowym Jorku. Pasują do siebie?