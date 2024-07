Joanna Opozda to szczęśliwą mamą małego Vincenta. Szybko jednak zdecydowała się na powrót do pracy, ponieważ, jak podkreślała, musi zarabiać na siebie i dziecko. Aktorki nie mogło zabraknąć jednak podczas modowego wydarzenia Party Fashion Night. Opowiedziała nam co nie co o małym Vincencie.

Joanna Opozda o pierwszym słowie synka

Elegancka Joanna Opozda zachwyciła na Party Fashion Night. Niedawno dumna mama podzieliła się w sieci małym sukcesem swojego synka. Okazuje się, że Vincent wypowiedział już swoje pierwsze "mama". Przy okazji spotkania aktorki na naszej imprezie postanowiliśmy podpytać ją o malucha, który czekał na nią w domu:

To dla mnie oczywiste, że powiedział mama, bo jednak ja wychowuje Vincenta - powiedziała nam Joanna Opozda, delikatnie wbijając szpilę Antoniemu Królikowskiemu.

Joanna Opozda opowiedziała nam również o tym, do kogo podobny jest Vincent, co po niej odziedziczył oraz co czuła, gdy pierwszy raz usłyszała to wyczekane słowo "mama".

