Dziś rano informowaliśmy was, że Joanna L. została wezwana na przesłuchanie do komendy stołecznej policji w celu złożenia zeznań w sprawie wypadku, który celebrytka spowodowała w poniedziałek pod wpływem alkoholu. Procedura nie była możliwa do zrealizowania tuż po zdarzeniu z uwagi na nietrzeźwość aktorki. Przypomnijmy: Joanna L. została wezwana na przesłuchanie. Grozi jej nawet więzienie

Okazuje się, że gwiazda niezwłocznie stawiła się na komisariacie, gdzie usłyszała zarzut kierowania samochodem po pijanemu. Jak donosi radio RMF FM, Joanna L. została ukarana mandatem w wysokości 400 złotych oraz otrzymała 6 punktów karnych. Na czas trwania postępowania jej prawo jazdy zostało zabezpieczone. W najgorszym wypadku grozi jej nawet do dwóch lat więzienia, ale szanse na to, aby wyrok był tak wysoki, są bardzo znikome.

400 złotych mandatu to odpowiednia kara?

