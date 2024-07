Joanna Krupa wzięła udział w dużej akcji internetowej "manekin challange". To nowa moda w świecie gwiazd i sportu. Na czym polega? Kilka osób zastyga bez ruchu udając manekiny, ktoś to nagrywa, a następnie wrzuca do internetu. Krupa postanowiła nagrać "manekin challange" w wersji solo. Zupełnie naga zastygła w bezruchu z magazynem w ręku. Gdyby kamera delikatnie przesunęła się do przodu, ujrzelibyśmy zdecydowanie za dużo!

Joanna Krupa pokazała już prawie wszystko ;) Czy takie wideo jeszcze was szokuje? Sami zobaczcie i oceńcie!

Joanna Krupa często eksponuje swoje ciało.

Czasem jednak pokazuje się z tej delikatniejszej strony.