W weekendowych wydaniach programów śniadaniowych pojawiło się kilka gwiazd. W "Dzień Dobry Wakacje" Joanna Krupa opowiadała o rozstaniu z mężem, Romainem Zago. Modelka mówiła m.in. o tym, że była w szoku, kiedy jej partner poinformował ją o rozwodzie. Jako singielka czuje się jednak znakomicie! I jak wygląda! W kreacji od Just Paul wyglądała jak księżniczka ;)

W studiu TVN pojawiła się również Ania Karwan, wokalistka znana z "The Voice of Poland", która zaśpiewała singiel "Mam Was".

Z kolei w "Pytaniu na śniadanie" zagościli m.in. Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski, którzy opowiadali o zaletach nordic walkingu oraz Macademian Girl.

Zobaczcie zdjęcia!

