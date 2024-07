Joanna Koroniewska zabrała na Polsat SuperHit Festiwal swoją córkę! Janina towarzyszy mamie w czasie pobytu na festiwalu. Jej ojciec, a mąż Joanny Koroniewskiej, Maciej Dowbor jest jednym z prowadzących. Małżonkowie rzadko pokazują się na salonach, a okazji by zobaczyć ich córkę Janinkę jest jeszcze mniej.

Córka Joanny Koroniewskiej

Janina Dowbor przyszła na świat w sierpniu 2009 roku, co oznacza, że za niespełna trzy miesiące skończy 8 lat. Dziewczynka nie jest zabierana przez rodziców na publiczne wydarzenia. W tym roku, podobnie jak rok temu, towarzyszy jednak swojej mamie podczas Polsat SuperHit Festiwal, by wspierać swojego tatę za kulisami. Nie wiemy wiele o Jance, wiemy jednak, że to mała fashionistka! Tylko spójrzcie na jej stylizację!

Joanna Koroniewska zabrała do Sopotu córkę.

East News

Ależ Janinka wyrosła!