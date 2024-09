Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor odwiedzili ostatnio wspólnie pewne miejsce i o ile dla aktorki ta wizyta przebiegła bez żadnych większych wrażeń, tak dla jej ukochanego okazała się szokująca. Nagranie już trafiło do sieci.

Joanna Koroniewska o mężu: "Będzie musiał iść na terapię"

Od lat Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą jedną z lepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Niedawno w ich życiu doszło do sporej rewolucji - oboje dołączyli do ekipy TVN - Maciej jako jeden z głównych prowadzących "Dzień Dobry TVN", Joanna zaś wkrótce poprowadzi program "Zróbmy sobie dom"

Chociaż połączył ich przypadek, dziś są nierozłączni. Połączyło ich wiele rzeczy, a jedną z nich bez dwóch zdań jest dystans do siebie i otaczającego świata, co udowadniają na każdym kroku.

Już jakiś czas temu zapoczątkowali na swoich Instagramach serię komediowych filmików, będących parodią życia codziennego i każdemu doskonale znanych sytuacji. Niedawno nawet informowaliśmy, że Joanna Koroniewska zemściła się na mężu i wrzuciła na profil jego kompromitujące zdjęcie. Teraz ponownie to Maciej stał się gwiazdą numer jeden!

Aktorka opublikowała nagranie z wizyty u kosmetyczki, na którą zabrała ukochanego męża. Okazało się, że dla Maćka był to pierwszy raz i mocno zaskoczyło go to, co tam zastał. Gdy miał wykonywany manicure, musiał wysłuchiwać intymnych dyskusji żony z koleżanką.

Joanna Koroniewska nawet stwierdziła żartobliwie, że wizyta w salonie na tyle wstrząsnęła jej mężem, że teraz będzie musiał udać się na terapię.

Czy Wasi faceci byli kiedyś na manicure? Bo Maciej Dowbor został zaciągnięty pierwszy raz… i nie może się otrząsnąć! Tzn. nowe paznokcie bardzo mu się podobają, ale… Tyle się nasłuchał o „kobiecych sprawach”, że chyba teraz będzie musiał teraz iść na jakąś terapię!

Internauci nie mogli powstrzymać się od śmiechu, a w komentarzach podzielili się własnymi historiami.