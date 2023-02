Joanna Koroniewska pokazała starszą córkę. Janina ma już 14 lat i wyrosła na piękną nastolatkę

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są dumnymi rodzicami dwóch córek - Janiny i Helenki. Starsza dziewczynka wyrosła już na przepiękną nastolatkę i chociaż rodzice starają się nie pokazywać ich publicznie, to tym razem zrobili wyjątek. Zdjęcie Janiny wywołało zachwyt na Instagramie aktorki. Fani nie mogą uwierzyć w to, jak bardzo podobna do Joanny Koroniewskiej jest jej starsza córka. Musicie to zobaczyć. Zobacz także: Joanna Koroniewska przeżyła dramat w łódzkiej filmówce! Nie mogła być przy umierającej mamie Joanna Koroniewska pokazała starszą córkę. Podobna do mamy? Zdjęcia Janiny i Helenki od czasu do czasu pojawiają się na Instagramie Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej. Znani rodzice jednak starają się uważać na to, co wrzucają do sieci, aby ich córki mogły być anonimowe i w przyszłości same zdecydować czy chcą pokazywać swój wizerunek. Tym razem jednak Joanna Koroniewska postanowiła zrobić wyjątek. A to wszystko za sprawą żartu, który zrobiła jej nastoletnia córka. Aktorka poprosiła Janinę o zrobienie zdjęcia, dziewczynka jednak przy okazji zrobiła sobie selfie. W tej sytuacji Joanna nie mogła nie docenić poczucia humoru dziewczynki i wstawiła jej dzieło do sieci. „Tak Mamusiu. Oczywiście. Zrobię Ci ładną fotkę. Dziękuję Córeczko.” Dorzuciłabym jakiś fajny cytacik i gotowe. Janka jesteś najlepsza. A poczucie humoru masz po tatusiu... 😂😂😂🙈🤪👏👏👏 Być może poczucie humoru Janina odziedziczyła po Macieju Dowborze, ale urodę zdecydowanie po Joannie Koroniewskiej! Choć na Instagramie Janina pozuje w maseczce, już po oczach oraz fryzurze nie da się nie zauważyć jej podobieństwa do mamy! Wow! - Ale Janka już duża 😍 i piękna akurat po Mamusi😁😉 - Ale podobna do...