Joanna Horodyńska w stylizacji za 10 tysięcy złotych!

Wczorajszą prezentację w warszawskim domu handlowym Vitkac poprowadziła Joanna Horodyńska. Dziennikarka wybrała na tę okazję naprawdę wyjątkową stylizację. I nie da się ukryć… bardzo kosztowną! Uwagę przykuwały zwłaszcza kosztujące około trzy tysiące złotych buty z kolekcji Stelli McCartney. To czarne lakierki z wyjątkowo grubą podeszwę: częściowo drewnianą, częściowo gumową. Resztę swojego stroju Joanna Horodyńska znalazła w propozycjach domu mody Marni. A była to jedwabna sukienka w delikatny wzór (ok. 3 900 złotych) i wełniany szal z kawałkami futra (ok. 2 600 złotych). Myślicie, że stylizacja Joanny była warta swojej ceny?

Zaczęliśmy konferencję! W roli prezenterki fantastyczna @joannahelenahorodynska Pierwsza z zaprezentowanych marek to @acnestudios

29 Cze, 2015 o 2:45 PDT