Joanna Horodyńska ma w ostatnim okresie sporo pracy. W tym roku do jej nowych obowiązków doszło prowadzenie "Shopping Queen". Dorota Wróblewska, która od czasu do czasu pojawia się tam w roli eksperta pochwaliła się wynikami oglądalności. Niestety, nie są one zasługą Horodyńskiej. Zobacz: Wróblewska chwali się sukcesem Shopping Queen. Dobre wyniki to nie zasługa Horodyńskiej

Jak się okazuje w życiu prywatnym stylistki też nie układa się najlepiej. Jak donosi "Fakt" Horodyńska rozstała się ze swoim zagranicznym partnerem. Co ciekawe para planowała już ślub, ale niestety te plany muszą na razie odejść w zapomnienie. Tę dużą zmianę w jej życiu zauważyli bliscy współpracownicy, ponieważ gwiazda zaczęła się obrażać i denerwować o wszystko.

Na sesji zdjęciowej zachowywała się strasznie. Kłóciła się ze wszystkimi, stylistami itp. Nic jej nie pasowało, stroiła fochy, zupełnie jak nie ona. Od razu wszyscy zaczęli pytać, co się stało i wyszło na jaw, że chodzi o problemy w życiu prywatnym - dodał informator tabloidu "Fakt".

Podobno stylistka na planie programu "Gwiazdy na dywaniku" też zachowywała się nieznośnie:

Zachowywała się nieznośnie, gwiazdorzyła, ekipa miała jej dość. Sama zasugerowała, że może musi poszukać nowego męża, żeby się uspokoić.

Wygląda na to, że Horodyńska jest znowu do wzięcia.

