Media obiegła informacja, że Małgorzata Foremniak rozstała się z partnerem po wieloletnim związku. Podobno gwiazda bardzo to przeżywa i postanowiła wyjechać z Warszawy. Teraz skomentował to ukochany aktorki. Co powiedział Paweł Jodłowski?

Partner Małgorzaty Formeniak o rzekomym rozstaniu

Małgorzata Formeniak i Paweł Jodłowski znali się od wielu lat, jednak uczucie między nimi zaczęło się budzić na przełomie 2020, a 2021 roku. To właśnie wtedy mężczyzna był producentem musicalu "Chopin musi umrzeć", który był wystawiany na deskach londyńskiego teatru. Występowała w nim wówczas właśnie Małgorzata Foremniak. Zakochani budowali związek między dwa kraje - Polskę i Wielką Brytanię. Wydawało się, że świetnie się między nimi układa, aż do momentu, gdy kilka dni temu "Super Express" obwieścił na swojej okładce ich rozstanie.

- Odległość miała wpływ na tę decyzję. Paweł mieszka w Londynie, Małgosia nie była w stanie zrezygnować z Polski, widywali się więc rzadko i uznali, że lepiej będzie, gdy zostaną przyjaciółmi. Zaszyła się na mazowieckiej wsi, w swoim ukochanym domu pod Radomiem. Kontakt z naturą zawsze ją koi i dodaje optymizmu - zdradził informator tabloidu.

Wydawało się, że jest to prawdopodobne, jednak nic bardziej mylnego. "Plotek" skontaktował się z ukochanym gwiazdy z prośbą o komentarz. Mężczyzna wyjaśnił, że tabloidy intencjonalnie informują o ich rozstaniu. Wszystko po to, żeby w "sezonie ogórkowym" mieć o czym pisać.

- To są bzdury. Nie pierwszy raz tabloidy piszą o naszym rozstaniu. Robią to tylko po to, żeby mieć klikalność w sezonie letnim - powiedział Paweł Jodłowski.

Reżyser zdradził także, że już za kilka dni razem z Małgorzatą Foremniak będą uczestniczyć w prestiżowym wydarzeniu w Londynie. Powiedział: "Wybieramy się w sobotę na finał Wimbledonu". Wiadomo, że będą oglądać finał z loży VIP, w której pojawi się także m.in. David Beckham.