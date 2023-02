"40 kontra 20": Kasia rozstała się z partnerem? Jej nowy wpis nie pozostawia złudzeń?

Kasia z "40 kontra 20" po długim okresie milczenia, wreszcie zabrała głos w sprawie swojego związku. To koniec miłości? To zdjęcie mówi wszystko.

W ostatnim czasie wszyscy myśleli, że Kasia, z "40 kontra 20" nagle, z nieznanych przyczyn zakończyła swój związek z Erkutem, z którym związała się po programie. Wówczas jednak piękna zwyciężczyni programu zbywała liczne pytania, zdawkowymi odpowiedziami. Teraz natomiast postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości swoich fanów. Jaka jest prawda?

"40 kontra 20": Kasia jest nadal w związku?

Zdjęcia do "40 kontra 20" zakończyły się już w połowie 2021 roku, jednak dopiero niecały miesiąc temu TVN7 wyemitował ostatni odcinek drugiego sezonu randkowego show. W tym czasie uczestnicy rozwiali wszystkie domysły, dotyczące tego, jak potoczyły się ich relacje po programie. Wiadomo już, że żadna z finałowych par nie przetrwała próby czasu. Co więcej, Kasia z "40 kontra 20" krytycznie wypowiada się na temat Tomka. Uczestniczka show już od dłuższego czasu nie ukrywała, że prawdziwą miłość znalazła poza programem. Wówczas z chęcią dzieliła się z fanami uroczymi kadrami, wyznając miłość swojemu ukochanemu, Erkutowi. Od pewnego czasu jednak internauci mieli podejrzenia, że związek Kasia z "40 kontra 20" to już przeszłość. Wszystko przez to, że piękna blondynka usunęła z instagramowego profilu wszystkie zdjęcia ze swoim partnerem. Pytana o niego z kolei, unikała konfrontacji. Dopiero teraz postanowiła rozwiać wątpliwości fanów.

Uczestniczka "40 kontra 20" w ostatnim czasie przebywała w Polsce, gdzie przyleciała z Holandii. Do kraju ściągnęły ją sprawy zawodowe. Ku zaskoczeniu fanów jednak służbową podróż odbyła samotnie, bez ukochanego, który jest jednocześnie jej zawodowym wspólnikiem. To tylko nasiliło liczne plotki, że para się rozstała. Teraz jednak Kasia postanowiła zaprzeczyć domysłom. Zrobiła to, publikując zdjęcie prosto z siłowni. Okazuje się, że po powrocie do Holandii, ta trenuje u boku ukochanego, którego oznaczyła na nowym zdjęciu, prosto z bieżni.

- Po 10 dniach... dajemy spowrotem. Ale dałam radę. Jak zawsze - pisała Kasia.

Można by uznać, że tym zdjęciem przerwała liczne plotki, dotyczące jej związku z Erkutem. Na tym jednak się nie skończyło. Na profil uczestniczki wróciły niektóre zdjęcia z ukochanym. Zwyciężczyni show obiecała także swoim fanom live'a, podczas którego poruszy tematy damsko-męskie. Czy wówczas powie o tym, czy jej związek faktycznie przeżył kryzys? Przekonamy się już niebawem.