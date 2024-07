Iwona Węgrowska i Maciej Marcjanik nie są już razem. Para rozstała się po blisko 10 latach związku. Ich relacja przez te lata przeżywała wiele wzlotów i upadków, ale teraz wygląda na to, że nie udało im się pokonać kolejnego kryzysu. Iwona Węgrowska właśnie potwierdziła rozstanie ze swoim wieloletnim partnerem. Nie ukrywa jednak, że wciąż coś do niego czuje i już na zawsze mężczyzna będzie w jej sercu...

Iwona Węgrowska rozstała się z partnerem

Iwona Węgrowska ma za sobą kilka głośnych związków. Najpierw przez blisko dekadę była związana z kompozytorem Andrzejem Mrowcem, następnie w 2013 roku poślubiła producenta muzycznego Krzysztofa Madeyskiego, jednak to małżeństwo przetrwało niespełna rok. Wszystko zmieniło się, gdy wokalistka poznała Macieja Marcjanika. Choć również historia tego związku gwiazdy była bardzo burzliwa, to jednak Iwona Węgrowska nie miała wątpliwości, że to ten mężczyzna, na którego czekała. Para doczekała się również córeczki.

TRICOLORS/East News

Ale niestety, właśnie do mediów dotarła informacja, że związek Iwony Węgrowskiej i Macieja Marcjanika definitywnie się zakończył. Piosenkarka przekazała smutne wieści w rozmowie z "JastrząbPost". Iwona Węgrowska nie ukrywa, że aktualnie przeżywa bardzo ciężkie chwile.

- Rozstałam się z Maćkiem. Bardzo go kocham i zawsze będę. Jest cudownym człowiekiem. Kocham jego, jego dzieci. Mamy razem piękną córkę, bardzo ją kochamy. Postanowiliśmy iść przez życie osobno. Ciężko mi jest - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost, Iwona Węgrowska.

Gwiazda w tej samej rozmowie dodała, że nie wyobraża już sobie, aby iść przez życie z jakimś innym mężczyzną.

- To była i jest miłość mojego życia. To była taka miłość, że nie chcę już żyć z nikim innym - przyznała Iwona Węgrowska.

Życzymy dużo siły w tym trudnym czasie.

TRICOLORS/East News