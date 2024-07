Już za blisko dwa tygodnie odbędą się wybory prezydenckie. Kandydaci chcą wypaść jak najlepiej i starają się ze wszystkich sił. Nie ma co ukrywać, że na to jak są postrzegani wpływa także ich wizerunek. Ostatnio Dorota Wróblewska skrytykowała stylizacje Magdaleny Ogórek. Zobacz: Wróblewska krytykuje stylizacje Magdaleny Ogórek. Za co dostało się kandydatce na prezydenta?

Producentka pokazów mody doskonale odnajduje się w świecie mody, dlatego zna panujące etykiety. Nie bez powodu też została ekspertką w dziedzinie mody w programie "Shopping Queen", którego prowadzącą jest Joanna Horodyńska. Wróblewska ocenia tam prezentowane przez uczestniczki zestawy i doradza co ewentualnie należałoby poprawić. Na swoim profilu na Facebooku pochwaliła się, że odcinki, w których pojawia się co jakiś czas cieszą się największą popularnością:

Czasami jestem gościem programu SHOPPING QUEEN, który prowadzi Joanna Horodyńska. Ostatnio reżyser programu powiedziała mi, że odcinki z moim udziałem mają najwyższą oglądalność :) Ja myślę, że to nie ja jestem przyczyną, tylko kobiety, które biorą udział w rywalizacji.

Oglądaliście?

