Joanna Horodyńska to wyrocznia mody i stylu, która wspólnie z Tomaszem Jacykowem prowadzi program "Gwiazdy na dywaniku". Ocenia tam stylizacje imprezowe gwiazd, często nie szczędząc im krytyki. Sama może poszczycić się doskonałym wyczuciem stylu i modową intuicją. Zobacz: Horodyńska zadaje szyku w Los Angeles. Nie obyło się bez drogich zakupów

Swoje spostrzeżenia na temat mody na czerwonym dywanie i w show-biznesie, nie tylko polskim, ale również zagranicznym, postanowiła zawrzeć w publikacji "Modowy sąd", która premierę ma już dzisiaj. W kilku rozdziałach gwiazda omówiła styl największych gwiazd i oceniła krytycznym okiem, co zasługuje na pochwałę, a co nie. Okładka magazynu jest adekwatna do zawartości książki, o czym świadczy zdjęcie Horodyńskiej i jej złowrogie spojrzenie. Jedno jest pewne: będzie się działo, a tymczasem zobaczcie, jak prezentuje się dzieło stylistki.

Które gwiazdy mogą się już bać?

Dwie najgorsze i najlepsze stylizacje według Horodyńskiej w 2014 roku: