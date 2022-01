Rok 2022 rozpoczął się dla Joanny ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" naprawdę wyjątkowo. Bohaterka 4. edycji eksperymentu powitała bowiem na świecie swoją córeczkę. Jednak biorąc pod uwagę nowy wpis, który pojawił się na InstaStories Joanny, to nie koniec wielkich wydarzeń w jej życiu. Zobaczcie, co dokładnie napisała świeżo upieczona mama!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Dlaczego Asia nie pokazuje twarzy nowego partnera? Para planuje kolejny krok!?

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapowiada kolejne ważne wydarzenia!

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest jedną z najbardziej lubianych bohaterek ze wszystkich odsłon eksperymentu. Skromna, miła i zawsze uśmiechnięta dziewczyna podbiła serca widzów, którzy w dalszym ciągu śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Jak wiadomo, Asia po rozwodzie z Adamem, czyli programowym mężem, znalazła miłość swojego życia. Choć o swoim partnerze uczestniczka 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi niewiele i nie pokazuje również jego twarzy w sieci, to jednak nie ulega wątpliwości, że jest z nim bardzo szczęśliwa - w końcu na początku stycznia na świecie pojawił się owoc tej miłości, mała Zosia!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar wróciła z córeczką ze szpitala! Pokazała pierwsze zdjęcie

Joanna jest szczęśliwą mamą i od czasu do czasu pokazuje nowe zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak odnajduje się w nowej roli. Ostatnio uczestniczka 4. edycji eksperymentu pochwaliła się uroczą sesją zdjęciową z Zosią i partnerem, a teraz bohaterka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała fotkę, z której dowiadujemy się, co Joanna robi w czasie, gdy jej malutka córeczka śpi. Wygląda na to, że przygotowuje się do wielkich wydarzeń w jej życiu, które mają nastąpić jeszcze w tym roku.

Instagram @asia_lazar33

Joanna Lazar w jednej ze swoich najnowszych relacji napisała:

- Kiedy Zosieńka śpi, pora na zaplanowanie kilku ważnych wydarzeń na ten rok.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozgrzała ciekawość fanów, bo pierwsze co przychodzi na myśl, jeśli chodzi o ważne wydarzenia, to... ślub, bądź przeprowadzka! Myślicie, że właśnie to planuje Joanna? No cóż, nie możemy się doczekać, aż bohaterka 4. edycji eksperymentu zdradzi nieco więcej szczegółów na temat!