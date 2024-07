Na wtorkowym pokazie La Manii nie zabrakło największych nazwisk ze świata polskiego show-biznesu. Takie wydarzenie to też doskonała okazja, aby miłośniczki mody mogły zaprezentować efektowne kreacje, a tych w Teatrze Wielkim nie brakowało. Przypomnijmy: Na pokaz La Manii przyszło sporo gwiazd. Najlepiej ubranych było 5

Joanna Horodyńska czarowała na czerwonym dywanie swoją stylizacją, ale sam pokaz ją rozczarował. Za pośrednictwem Facebooka Joanna poinformowała, że wobec braku miejsca siedzącego obserwowała wybieg... ze schodów obok toalety. Nie wiadomo, kto był odpowiedzialny za taką sytuację (zobacz: Skrzynecka przyszła na pokaz La Manii bez zaproszenia).

Kiepski humor odbił się też na ocenie nowej kolekcji La Manii, którą stylistka uznała za przewidywalną, do gustu nie przypadła jej też oprawa muzyczna. Horodyńska pociesza się jedynie tym, iż towarzyszyła jej przyjaciółka i miała na sobie świetną sukienkę.

Pokaz La mania rozczarował pod każdym względem. Mogę siedzieć przy toalecie na schodach na pokazie Chanel w Paryżu ale nie na pokazie La manii. Gdyby jednak to "siedzenie" się opłaciło...fatalna, "drąca" nerwy muzyka...przewidywalna kolekcja no i spektakularna końcówka...???Właściwie nie wiem w czym uczestniczyłam....goście chyba też nie wiedzieli bo większość wyszła, nie doświadczając tego, co ja. Dobrze, że to zrobili....ja wyszłam trochę za późno....mówią aby niczego nie żałować...cóż, jednak żałuję.... no ale ratowały mnie " falujące pióra" sukienki i cudowna przyjaciółka Ilona Majer z MMC..towarzyszka niedoli... Nie czuje się vipem....nie musze siedzieć ale musze wcześniej o tym wiedzieć. Jeśli ktoś oferuje mi miejsce, daje zaproszenie, proponuje sukienke (nie skorzystałam)To znaczy, że mu zależy na mojej obecności chyba, że ja źle odbieram sygnały?? - napisała na swoim Facebooku.