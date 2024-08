Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja kultowego show Polsatu "Taniec z gwiazdami", a poprzeczka zawieszona jest naprawdę wysoko. Polsat już zdradził, że w 15. edycji zobaczymy w parze Hannę Żudziewicz i Filipa Bobka. Tancerka i aktor rozpoczęli już treningi do pierwszego odcinka, a podczas wspólnego live'a, Filip zdradził całą prawdę o współpracy z tancerką.

Filip Bobek zaskoczył wyznaniem o Hani Żudziewicz. "Wszystko się spełniło"

Polsat dwoił się i troił, aby zapewnić widzom jak najlepszą rozrywkę tej jesieni, dlatego do 15. edycji "Tańca z gwiazdami" zaproszono naprawdę "mocne" nazwiska. Jak już wiadomo, o kryształową kulę będą rywalizować: Rafał Zawierucha, Anna-Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Filip Bobek, Natalia Nykiel, Piotr Świerczewski, Michał Meyer, Olga Bończyk, Filip Lato, Vanessa Aleksander, Majka Jeżowska i Maciej Zakościelny. Produkcja powoli odkrywa karty i 19 sierpnia ogłoszono, że pierwszą parą zostali Filip Bobek i Hania Żudziewicz. Aktor i tancerka nie muszą się więc już ukrywać i z tej okazji zorganizowali na Instagramie wspólnego live'a z fanami. W pewnym momencie Filip Bobek zaskoczył szczerym wyznaniem!

Hania Żudziewicz i Filip Bobek zwrócili się do fanów i przyznali, że jeszcze się ze sobą nie pokłócili, ale jest to kwestia "dwóch dni". Aktor nie ukrywał tego co miał do powiedzenia na temat tancerki.

Jest ostro, słuchajcie, ja po treningu powiem parę zdań o tej pani - zapowiedział Filip Bobek.

Jego szczerym wyznaniem, tancerka była wyraźnie zaciekawiona i dopytywała aktora, co jeszcze ma do powiedzenia w jej temacie.

Taaaak, co? - zapytania Hania.

Filip Bobek otworzył się i przyznał tajemniczo, że "wszystko się spełniło".

Wszystko się spełniło, wszystkie ostre słowa na Twój temat się sprawdziły. Jesteś ostrą zawodniczką - wyznał tajemniczo.

Hania zapowiedziała mu, że do dopiero początek i jeszcze nie wie, na co ją stać.

Ty jeszcze nie wiesz, na co mnie stać, ja jestem miła na początku - wyznała Hania Żudziewicz.

Wygląda na to, że były to jednak tylko i wyłącznie niewinne "żartyi", a tak naprawdę Hania i Filip doskonale się dogadują. Kibicujecie im w "Tańcu z gwiazdami".

