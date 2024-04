Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński poznali się na planie siódmego sezonu "Love Island", gdzie uczestnik cieszył się dużym powodzeniem u dziewczyn. Początkowo nic nie wskazywało na to, że prowadząca show i uczestnik będą razem, jednak od jakiegoś czasu fani domyślali się tego i na ich Instagramach doszukiwali się dowodów. Para swój związek oficjalnie potwierdziła w 5 marca - publikując wspólne zdjęcie. Ale czy nadal jest u nich tak kolorowo?

Mateusz rozpoczął swoją przygodę w programie "Love Island", budując solidny związek z Alicją i wszyscy sądzili, że ich para dotrwa aż do finału. Alicja jednak opuściła program wcześniej i Mateusz szybko znalazł pocieszenie w ramionach Sandry Dorsz, którą poznał w Casa Amor. Mimo wcześniejszych deklaracji, ich związek również nie przetrwał po zakończeniu show. Ostatnio zapytaliśmy Sandrę jak patrzy na to, że Karolina Gilon związała się z chłopakiem, z którym ona kiedyś była blisko?

Teraz Mateusz otwarcie przyznaje się do swoich uczuć do Karoliny Gilon. Jednak czy ich miłość nadal kwitnie? Zakochani dodali wspólne InstaStory, w którym prezenterka prosiła fanów, żeby zabrać od niej Mateusza!

Na InstaStory Mateusza, Karolina zwróciła się do fanów.

Czy możecie go zabrać ode mnie? On mi każe iść na trening(...) Ja mówię: Mati ja już tyle zrobiłam rzeczy od rana, a Mati do mnie - to zasłużyłaś na trening.

Karolina postanowiła zapytać partnera, co zamierza ćwiczyć. Jak się okazało Mateusz miał w planach klatę i biceps.

Wygląda na to, że zakochani nadal bardzo się kochają i nie mogą bez siebie żyć. Karolina ostatnio w rozmowie z Party.pl opowiedziała o pierwszej randce z Mateuszem.

To było bardzo przełomowe w naszej relacji, bo z takiego koleżeństwa przeszło to na relację romantyczną, czego się oboje nie spodziewaliśmy dlatego, że to było dla nas ogromne zaskoczenie. Ja powiem szczerze, że gdy przyszła mi taka myśl, że Mateusz podoba mi się bardziej niż jako kolega to troszeczkę tak próbowałam to od siebie odrzucać

wyznała Gilon.