Wczoraj w warszawskim Soho Factory odbył się pokaz jesiennej kolekcji Bohoboco. Na imprezie pojawił się tłum gwiazd, które w większości zachwyciły stylizacjamo. Przypomnijmy: Ponad 30 gwiazd na pokazie Bohoboco

Nie obyło się jednak bez wpadek - Joanna Jabłczyńska na swoim Facebooku napisała, że zdecydowała się wyjść z pokazu jeszcze przed jego rozpoczęciem, a to ze względu na fatalną organizację. Gwiazda nie doczekała się miejsca siedzącego i była wyraźnie zażenowana zachowaniem innych uczestników imprezy, którzy zajmowali cudze krzesełka i za wszelką cenę próbowali przedostać się do pierwszych rzędów. Dodała też, że choć była bardzo ciekawa kolekcji Bohoboco, z uwagi na wczorajszy incydent już nigdy na ich pokaz się nie wybierze.

Chyba zaczynam się starzeć, albo dochodzi do mnie, że "bywanie" nie jest dla mnie.... Pokaz Bohoboco... nigdy nie byłam na ich pokazie, więc z chęcią się wybrałam. Impreza w moim ulubionych Soho, Organizatorzy kontaktowali się ze mną kilka razy, aby zachęcić a później również potwierdzić moją obecność. Po kilku zdjęciach postanowiłam znaleźć miejsce.. i tu... zonk. Do wejścia na właściwą salę ogromne kolejki. Po odczekaniu kilku minut w tłumie po lewej stronie dowiedziałam się, że nikogo już nie wpuszczą i kropka... hmm.... zatem podjęłam próbę wejścia z drugiej strony. Tam spotkałam cztery osoby, z czterema listami "VIP'ów". Czekam zatem znów grzecznie, choć dookoła nie wszyscy tacy grzeczni. Duchota, przepychanki i kłótnie o to kto jest na liście, a kogo nie ma, kto miał być z osobą towarzyszącą, a kto sam, skargi, groźby, zażalenia i w tym wszystkim powoli tracąca cierpliwość moja skromna osoba. stałam wraz z grupką równie zagubionych na środku wybiegu zaraz obok Organizatorów... i stojąc tak zapytałam samą siebie "ZA CZYM kolejka ta stoi??!!". Czy naprawdę warto tu nadal stać, czuć się jak piąte koło u wozu i prosić ewentualnie o miejsce siedzące? Poczekałam jeszcze trzy minuty i nadal grzecznie podziękowałam i wyszłam. Pokazu nie widziałam. I myślę, że na pokaz duetu Bohoboco już się nie wybiorę - napisała.