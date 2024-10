Ach, co to był za event! Julia Wieniawa, która jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd, tym razem wybrała się do stolicy Francji. 25-latka zadebiutowała na wybiegu paryskiego tygodnia mody (który odbywa się w różnych lokalizacjach w mieście i co roku przyciąga największe nazwiska z branży) w pokazie L’Oréal Paris Walk Your Worth jako jedna z ambasadorek.

Julia Wieniawa u boku światowych gwiazd

Przeszła obok słynnych ambasadorek marki, takich jak: Alia Bhatt, Marie Bochet, Cindy Bruna, Camila Cabello, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Luma Grothe, Kendall Jenner, Liya Kebede, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell, Aishwarya Rai, Bebe Vio i Yseult, a także innych inspirujących kobiet, ambasadorek z różnych krajów oraz influencerek. Gwiazdy zaprezentowały się w stylizacjach od największych projektantów. Lepszego towarzystwa nie można było sobie wymarzyć.

Zrobiłam to. Nadal nie dowierzam... dziękuję @lorealparis za wszystko! To spełnienie największych marzeń małej Julci. Dziękuję za Wasze wsparcie, Kochani. Jestem z siebie dumna. Jestem tego warta – napisała na Instagramie młoda artystka.

Julia Wieniawa jest drugą Polką, która dostąpiła tego zaszczytu. W 2019 roku w roli modelki L’Oréal Paris mogliśmy zobaczyć Joannę Horodyńską.

Występując w długiej, białej sukni z kieszeniami i wbudowanymi subtelnymi skrzydłami (które powiewały z każdym krokiem), gwiazdka wyglądała jak aniołek Victoria’s Secret. Dopełnieniem jej stylizacji była fryzura: rozpuszczone, miękkie fale i delikatny makijaż (wykonała go oficjalna makijażystka L’Oréal Paris, Aga Wilk), w którym główną rolę odgrywała rozświetlona skóra.

Pokaz Le Défilé, który odbył się na słynnym Place de l’Opéra przed Operą Paryską, już po raz siódmy otworzył paryski tydzień mody. Pierwsza na wybieg wyszła francuska modelka Cindy Bruna w specjalnie zaprojektowanej kreacji od domu mody Mugler. Wydarzenie zamknęła Kendall Jenner, która również zaprezentowała się w projekcie słynnej marki. W stolicy Francji zebrało się 3300 gości, 32 ambasadorek marki oraz 60 wizażystów i stylistów fryzur. Pokaz składał się z sześciu aktów i każdy ukazywał inny wymiar piękna.

L’Oréal Paris od lat wzmacnia pozycję kobiet. Pokaz w stolicy mody manifestuje więc kluczowe wartości marki. Jak co roku wydarzenie celebrowało siłę kobiecości, siostrzeństwa i poczucia własnej wartości. Motywem przewodnim było motto marki: „Jesteś tego warta”. W przeciwieństwie do innych pokazów, które odbywały się w ramach paryskiego tygodnia mody, wejście na to wydarzenie było darmowe. Obowiązała jednak rezerwacja miejsc, a chętnych – jak pewnie się domyślacie – nie brakowało.

Co ważne, pokaz można było zobaczyć na żywo również w Polsce podczas specjalnego eventu. Zaproszeni goście (wśród nich m.in. Kasia Sokołowska, Kasia Warnke, Magda Mielcarz i Bogna Sworowska, a także 400 influencerów i dziennikarzy) wspólnie oglądali transmisję z wydarzenia. Można było do niego dołączyć również na YouTubie, Instagramie, stronach marki L’Oréal Paris, a także na Robloxie w ponad 20 krajach!

Julia Wieniawa od maja 2024 roku jest oficjalną ambasadorką marki L’Oréal Paris. Po raz pierwszy wystąpiła w tej roli podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Młoda gwiazda to prawdziwa inspiracja – osiąga postawione przez siebie cele i robi to z prawdziwą klasą.

Życzymy jej kolejnych wielkich sukcesów!

Dorota Szulc

Materiał promocyjny marki L’Oréal Paris