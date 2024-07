Pokazy domu mody La Mania to zawsze wielkie modowe i towarzyskie wydarzenie, na których nie brakuje największych gwiazd. Nie inaczej było w tym roku - w Teatrze Wielkim w Warszawie zebrała się cała plejada polskiego show-biznesu. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na pokazie kolekcji La Manii

Tego typu imprezy to pozycja obowiązkowa dla liczących się celebrytów, ale to organizatorzy decydują, komu wyślą stosowne zaproszenie. Często jednak zdarza się, że niektórzy nie potrzebują sygnału od danej marki i decydują się pojawić bez zaproszenia, licząc na to, że ich rozpoznawalna twarz otworzy każde drzwi. Przypomnijmy: Jola Rutowicz na imprezie bez zaproszenia

Taka sytuacja miała miejsce właśnie podczas wczorajszego pokazu La Manii - jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, obecna na pokazie Katarzyna Skrzynecka nie otrzymała zaproszenia. Nie przeszkodziło jej to jednak w przybyciu i zajęciu miejsca w pierwszym rzędzie. Jej obecność zdziwiła wszystkich zgromadzonych - ciężko bowiem uznać ją za ikonę stylu, którą można utożsamiać z eleganckimi i klasycznymi projektami La Manii. Zobacz: Skrzynecka w białych folkowych kozakach

Co sądzicie o takim zachowaniu gwiazd? To duży nietakt z ich strony pojawiać się bez zaproszenia?

