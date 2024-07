Rzadko kiedy możemy zobaczyć gwiazdy bez makijażu. Większość z nich bardzo dba o swój wizerunek, niemożliwe jest więc zdobycie ich zdjęć w wersji naturalnej. Są jednak takie, które nie mają oporów, by takie fotki publikować w portalach społecznościowych. Przypomnijmy: Krupa naturalna pod publiczkę. Pokazała to, co wszystkie inne gwiazdy ukrywają

Do grona gwiazd, które nie wstydzą się swoich niedoskonałości należy również Joanna Horodyńska. Stylistka zgodziła się wystąpić w filmiku instruktażowym, pokazującym jak zrobić idealny makijaż na lato. Gwiazda oddała się w ręce Magdy Pieczonki, która krok po kroku zaprezentowała sposób na doskonały wygląd. Horodyńska przy okazji wyznała, że od lat ma problem z cieniami pod oczy:

Jest to mój problem od zawsze. Testowałam wiele korektorów. Teraz jest tak, że mieszam dwa, trzy odcienie, bo nie zawsze ten jeden odcień jest odpowiedni. Moja babcia je miała, moja mama je ma - mówi Joanna

Jak wam się podoba w wersji bez makijażu?

