Fani Roksany Węgiel wiedzą doskonale, że ich idolka lubi zaskakiwać, między innymi nową fryzurą, ciekawymi projektami muzycznymi czy kadrami z prywatnego życia. Teraz jednak obserwatorzy Roksany Węgiel mieli okazję zobaczyć 18-latkę w naturalnej odsłonie bez makijażu. Zobaczcie, jak wygląda!

Roksana Węgiel pokazała się bez makijażu

Choć Roksana Węgiel ma dopiero 18 lat, jej kariera zdążyła już nabrać zawrotnego tempa. Ostatnio Roksana Węgiel wydała album "13+5", który spotkał się z entuzjastyczną reakcją fanów. Co więcej, młoda wokalistka dzieli się też informacjami o swoim życiu prywatnym, między innymi ujęciami ze starszym ukochanym, Kevinem Mglejem. Co więcej, ostatnio Roksana Węgiel pokazała swoje przygotowania do matury.

Teraz Roksana Węgiel poszła o krok dalej i opublikowała na swoim InstaStories zdjęcie, na którym pozuje w naturalnej stylizacji, bez grama makijażu na twarzy.

- Od rana działamy przy kolejnym super projekcie. Dziś bardzo natural look - napisała Roksana Węgiel na Instagramie.

Wygląda na to, że życie zawodowe Roksany Węgiel wymaga od niej działania przy kilku projektach jednocześnie. Nic dziwnego, że przy tak szybkim tempie życia młoda wokalistka wybiera wygodne, casualowe stylizacje i na co dzień nie nosi mocnego makijażu.

Chcecie zobaczyć, jak Roksana Węgiel wygląda na co dzień? Obejrzyjcie nasze video.

