Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które zawsze wyglądają nienagannie - mało tego, aktorka bardzo dba o swój wizerunek w sieci również dlatego, że jest twarzą swojej marki kosmetycznej. Czy oznacza to, że Katarzyna Cichopek pokazuje się fanom wyłącznie w pełnym makijażu? Nic bardziej mylnego: gwiazda coraz śmielej prezentuje się w wersji sauté, co jest związane z jej obowiązkami zawodowymi. Teraz Katarzyna Cichopek pokazała naturalne ujęcia z planu "M jak miłość". Jak wygląda w czasie codziennej pracy?

Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, która od jakiegoś czasu łączy pracę na planie "M jak miłość" z rolą prowadzącej "Pytanie na Śniadanie". Choć oba wyzwania zawodowe z pewnością są czasochłonne, wygląda na to, że przynoszą Katarzynie Cichopek wiele satysfakcji. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami informacjami prosto z planu serialu TVP 2 na swoim Instagramie.

Nie inaczej stało się i tym razem, gdy Katarzyna Cichopek zwróciła się do obserwatorów z ... garderoby na planie "M jak miłość". Co ciekawe, aktorka pokazała się bez grama makijażu na twarzy i miała na sobie codzienny, casualowy strój, który już za chwilę miał zostać zamieniony na serialowy kostium.

- Pozdrawiam Was serdecznie z garderoby serialu "M jak miłość". Rozpoczynam dzisiejszy dzień najpierw od odwiezienia dzieci do szkoły, a teraz przyjechałam na plan, dzisiaj gramy w bistro "Za rogiem", także będę Wam pokazywała to i owo. Bardzo mnie interesuje, co Was interesuje - piszcie proszę do mnie, co chcielibyście zobaczyć, a ja Wam to pokażę - zwróciła się do fanów Katarzyna Cichopek.