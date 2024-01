Anna Lewandowska zachwyca, gdziekolwiek się nie pojawi. Na swoim Instagramie trenerka zgromadziła ponad 5 milionów obserwujących, którzy chętnie śledzą jej nowe posty. Nie da się ukryć, że na każdym zdjęciu na swoim profilu prezentuje się nieskazitelnie. Jednak ostatnio zdecydowała się na opublikowanie nagrania, na którym jest całkowicie bez makijażu. 35-latka miała w tym swój cel, który nie spotkał się zbyt pozytywnym odbiorem internautów.

Anna Lewandowska jest nie tylko żona jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, trenerką i mamą, ale również bizneswomen. 35-latka jest inspiracją dla wielu kobiet i nie jest tajemnicą, że wiele z nich się na niej wzoruje. Żona piłkarza nie boi się również poruszać na swoim Instagramie wiele istotnych spraw. Ostatnio Lewandowska wypowiedziała się na temat związków partnerskich, in vitro i zmianach w TVP, a rzadko wypowiada się na tematy, które mogą wzbudzić kontrowersje.

Teraz Anna Lewandowska znów wzbudziła wiele emocji swoim najnowszym nagraniem, na którym pokazała się bez makijażu. Trenerka postanowiła pokazać internautom, jak dba o swoją cerę.

Masz czasami wrażenie, że nasze mamy i babcie miały dużo mniej kosmetyków, a jednocześnie zdrowszą i piękniejszą cerę? Dzisiejszy styl życia ma ogromny wpływ na to, jak wygląda nasza skóra – i nie ma wątpliwości, że stawia przed nami więcej pielęgnacyjnych wyzwań (...) Na stories czeka na Was link do artykułu eksperta @phlov_by_anna_lewandowska , w którym znajdziecie wskazówki dotyczące składników aktywnych, których warto szukać w produktach do pielęgnacji, jeśli czujecie lub widzicie objawy ''zestresowanej skóry''

— napisała Anna Lewandowska.