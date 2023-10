Caroline Derpienski na swoim Instagramie zazwyczaj prezentuje się fanom w pełnym makijażu, idealnie ułożonymi, długimi włosami oraz w eleganckich (i drogich) strojach. Teraz jednak celebrytka postanowiła udostępnić swoim fanom zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją bez doczepianych włosów, a także bez mocnego makijażu.

Reklama

Caroline Derpienski bez doczepów i mocnego makijażu

Caroline Derpienski kilka miesięcy temu szturmem wkroczyła do świata polskiego show biznesu i od tamtej pory nie przestaje być o niej głośno. Celebrytka wzbudza wiele kontrowersji swoimi wypowiedziami, a jej drogie i efektowne stylizacje, którymi chętnie się chwali, również nie przechodzą bez echa.

Ostatnio celebrytka znów zawitała do Polski i udzieliła kilku wywiadów - w jednym z nich wyznała między innymi, że uwielbia przerabiać swoje zdjęcia na Instagramie. Teraz jednak postanowiła pokazać się fanom w naturalnej odsłonie - bez doczepów, filtrów i mocnego makijażu!

Instagram/Caroline Derpienski

Zobacz także: Caroline Derpienski o Dodzie i jej partnerze: „Doda uciekaj, uciekaj proszę”

Jak widać, naturalne włosy Caroline Derpienski również nie należą do najkrótszych, jednak gdy zobaczymy zestawienie jej zdjęć z efektem po doczepianiu włosów, to nie ulega wątpliwości, że różnica jest dość spora. Warto również zwrócić uwagę, że na najnowszych fotkach modelka zaprezentowała się bez filtrów i charakterystycznego dla niej mocnego makijażu. Powinna częściej prezentować taki naturalny look?

Zobacz także: Caroline Derpienski nie odpuszcza Kasi Nosowskiej: "Zmieniam Polskę, jestem tutaj aby walczyć z hejtem"

Reklama

Z pewnością Caroline Derpienski jeszcze wiele razy nas czymś zaskoczy - nie tylko swoimi stylizacjami, ale i wypowiedziami. Ostatnio Caroline Derpienski skomentowała związek Dody i Dariusza Pachuta twierdząc, że partner wokalistki "lansuje się na sławie partnerki". A Wy, śledzicie losy kontrowersyjnej celebrytki?