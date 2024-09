Majka Jeżowska jest najstarszą uczestniczką tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale jej poczucie rytmu i duża sprawność fizyczna jest godna podziwu. Okazuje się, że jej pierwszy występ dużo bardziej spodobał się jurorom, a tango wykonane w drugim odcinku show spotkało się z niezadowoleniem wśród sędziów. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk otrzymali "trójkę' od Iwony Pavlović, a tancerz teraz wyjawił, co o tym myśli. Nie ukrywał rozczarowania!

Program "Taniec z Gwiazdami" rozpoczął się na dobre i widzowie już musieli pożegnać się z jedną z par. Tym razem padło na Olgę Bończyk i Marcina Zaprawę, jednak wszyscy uczestnicy drżą o swoje "być albo nie być" w programie. Rozpoczęła się prawdziwa rywalizacja i nie da się ukryć, że oceny jurorów są kluczowe w ostatecznym werdykcie, więc pary walczą o każdy punkt. Niestety, mimo że w ubiegłym tygodniu Majka Jeżowska zachwyciła jurorów, a sama Iwona Pavlović pękała z zachwytu nad 64-latką to tym razem niestety nie było tak miło.

Po występie Majki Jeżowskiej Iwona Pavlović nie zabrała głosu. Dopiero w momencie punktacji Pavlović nisko oceniła występ Jeżowskiej i Danilczuka, czym zaskoczyła wszystkich. Tancerz już przed kamerą pokazał swoje niezadowolenie, jednak dopiero w wywiadzie z Pomponikiem wyjawił całą prawdę:

Duża przesada, my ciężko pracujemy, a potem tę ciężką pracę można skwitować elementem jak danie trójki. To nie jest fajne poczucie. Majka nie zasłużyła na ocenę trzy. To niska nota w odniesieniu do tego, ile pracy włożyliśmy w tę choreografię

- powiedział stanowczo tancerz.