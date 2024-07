Jessica Mercedes w ostatnich kilku tygodniach nie ma najlepszej passy w sieci. Jej zachowanie, posty i zdjęcia są pod nieustanną falą krytyki, a internauci wytykają jej każdą, nawet najmniejszą wpadkę. Jest to w dużej mierze spowodowane jej często nieprzemyślanymi postami. Blogerka przyznała, że niepochlebne komentarze na jej temat kosztują ją sporo zdrowia. Przypomnijmy: Jessica mocno przejmuje się krytyką. Odbija się to na jej zdrowiu

Teraz na celownik wzięły ją administratorki bloga "Niemodne Polki", które słyną z tego, że regularnie biorą pod lupę częste gafy blogerek - źle wyretuszowane zdjęcia, błędy językowe czy absurdalne wypowiedzi. W ich ręce trafił właśnie filmik, który Jessica wrzuciła na swój Snapchat, po czym szybko usunęła. "Niemodne" sugerują, że nagranie jest mocno kompromitujące i zostało nagrane przez Mercedes pod wpływem alkoholu. Dowodem ma być zdjęcie i post:



Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot czyli polska Anna dello Russo pokazała po raz kolejny jaką ma klasę. Parę dni temu wrzuciła do sieci parę filmików, na których w stanie nietrzeźwym bełkocze, strasznie przeklina ("otfieram lodofke z dupy kutasem") a nawet próbuje.. No właśnie. Dżess wytrzeźwiała i filmy skasowała, na szczęście od kilku miesiacy można zapisywać treści ze Snapchat, czego pewnie nie jest świadoma. Enjoy - czytamy na profilu "Niemodnych Polek".

Dla tych którzy nie wiedzą, Snapchat to aplikacja służąca do publikowania krótkich filmików nagranych telefonem, ale czas ich dostępności to zazwyczaj kilka bądź kilkanaście sekund. Użytkownicy oglądający taki filmik mogą jedynie zrobić screena, o czym osoba publikująca film jest powiadamiana.

"Niemodne Polki" jako dowód załączyły też zdjęcie z Instagramu Jessiki, na którym ma taki sam manicure. Naszym zdaniem i tak nic nie przebije tego: "Szalony Sylwester Jessiki Mercedes"

Jessica Mercedes na pokazie mody: