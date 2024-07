Jessica Mercedes jest jedną z najpopularniejszych modowych blogerek. Gwiazda internetu pojawia się na większości branżowych imprez w stolicy oraz coraz częściej zapraszana jest do innych miast, gdzie bierze udział w panelach dyskusyjnych czy doradza w zaprzyjaźnionych butikach. Wczoraj gwiazda blogosfery pojawiła się na nocnych zakupach w stołecznym Klifie. Zobacz: Blogerki w zakupowym szale na prezentacji nowej kolekcji Rihanny

Jessica postawiła na odważną stylizację. Miała na sobie przeźroczystą bluzkę, która odsłaniała jej stanik. Na szczęście był on czarny, więc nie było modowej gafy. Do tego blogerka założyła granatową rozkloszowaną spódnicę w ciekawy wzór i czarne botki z kolorową aplikacją. Swój look uzupełniła o delikatny makijaż i modny kok.

Jak oceniacie stylizację Mercedes?

