Obszerne nogawki w kant to świetny pomysł stroju na formalne spotkanie, do pracy, ale również na lunch z przyjaciółmi. Są klasyczne i eleganckie, ale nadają każdej stylizacji odrobiny ekstrawagancji i smaku retro. Najważniejsze jest jednak to, że są wygodne i mogą sprytnie ukryć niedoskonałości naszego ciała!

Jednak spodnie palazzo to nie tylko wybór projektantów mody tj. Moschino, Chloe, czy Yves Saint Laurenta – szerokie spodnie pokochały również gwiazdy!



Więcej o spodniach palazzo przeczytasz w najnowszym magazynie Flesz!



jm

