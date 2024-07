Jarosław Kret pożegnał się z widzami TVP! Prezenter, który zaledwie kilka godzin temu dowiedział się, że nie wpisano go do grafiku, po 14 latach pracy odchodzi z Telewizji Publicznej. Jarosław Kret w specjalnym nagraniu udostępnionym na portalu wyborcza.pl potwierdził informacje przekazane przez Beatę Tadlę, że jeszcze wczoraj, kiedy prowadził prognozę pogody, nie wiedział, że nowe władze TVP postanowiły zakończyć z nim współpracę. Jarosław Kret pożegnał się więc z widzami w sieci i... zapowiedział, że już wkrótce zobaczymy go w innej stacji!

Tak to się dziwnie stało, że nie będę przez jakiś czas, prawdopodobnie, witać się z państwem ani żegnać ze studia Telewizji Polskiej. Wczoraj ostatni raz było mi dane mówić państwu prognozę pogody ze studia telewizyjnego i niestety nie widziałem o tym, że to mój ostatni raz. Dlatego nie pożegnałem się z państwem. Pomyślałem sobie więc, że używając tej nowoczesnej technologii, bo bądźmy nowocześni, pożegnam się z państwem dziś. A potem sobie pomyślałem "a dlaczego mam się żegnać?" nie było mi dane pożegnać się w Telewizji Polskiej, no to przywitam się z państwem w takim razie już używając innego medium. I miejmy nadzieję, że następnym razem przywitam się z państwem, już wkrótce, a potem jeszcze raz, a potem jeszcze raz, a potem jeszcze raz i będziemy utrzymywać ze sobą kontakt. Pozdrawiam Jarek Kret

Jak myślicie, w której stacji będziemy mogli zobaczyć Jarosława Kreta?

Jarosław Kret pożegnał się z widzami.

Dziennikarz zapowiedział, że już wkrótce zobaczymy go w innym medium.