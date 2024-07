1 z 10

Jamie Dornan i Dakota Johnson poznali się po raz pierwszy na planie "50 twarzy Greya". Para nie miała dużo czasu na zbliżenie się do siebie i poznanie, bo aktor został wybrany do roli Christiana Greya zaledwie kilka tygodni przed startem zdjęć. Wcześniej partnerem Dakoty na planie miał być Charlie Hunnam, ale fanki słynnego erotyka nie widziały jednak aktora w roli charyzmatycznego miliardera i producenci ostatecznie rolę dali Dornanowi. Po premierze filmu "50 twarzy Greya" nie brakowało głosów, że aktorzy nie pasują do siebie i nie czuć było między nimi chemii na planie. W drugiej części filmu "Ciemniejszej stronie Greya" sceny seksu wypadają bardziej naturalnie niż w pierwszej, ale nawet sami aktorzy nie ukrywają, że łatwiej było im pracować razem w drugiej części, bo przez ostatni rok bardzo się do siebie zbliżyli.

Z Jamiem znamy się bardzo dobrze, jest między nami dużo szacunku i zaufania. To według mnie jedyna możliwość, żeby przetrwać 6 miesięcy kręcenia filmu. Jesteśmy przyjaciółmi, to ułatwia pracę. - mówiła Dakota Johnson.

