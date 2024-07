W życiu Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków niedługo dojdzie do wielkich zmian. Gwiazdor i jego żona spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Jednak nie wszystko układa się po myśli pary. Ich wywiad w „Dzień dobry TVN” wywołał burzę w mediach. Przyszli rodzice czują się skrzywdzeni rozmową w telewizji. Wizerunek piłkarza znacznie ucierpiał po tym, jak ten poruszył temat swojej córki, którą wychowuje Ewelina Taraszkiewicz. Wokół celebryty znów wybuchła burza medialna. Niedawno spotkały go poważne konsekwencje. Sportowiec zamierza walczyć o swoje prawa.

Niedawno media opublikowały smutne wieści o Jakubie Rzeźniczaku. Spodziewający się dziecka piłkarz został zwolniony z klubu. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku gwiazdor przeprowadził się z żoną do Kołobrzegu, gdzie kontynuował karierę sportową. Jednym z powodów decyzji właścicieli drużyny był głośny wywiad w „Dzień dobry TVN”.

Ostatnio Jakub Rzeźniczak ujawnił, że w piątek, 12 stycznia odwiedził swój klub. Zdradził, że po tym, jak dostał wypowiedzenie, zaangażował prawnika. Piłkarz nie zgadza się z warunkami zakończenia współpracy.

Byłem w piątek w Kołobrzegu, w klubie. Kazali mi zdać sprzęt. Potem byłem na spotkaniu z prezesem. Dwa dni temu otrzymałem wypowiedzenie kontraktu, więc mój prawnik wysłał pismo do Kotwicy, w którym nie zgadzaliśmy się na zerwanie umowy. Z tego co wiem, szefowie klubu z Kołobrzegu nie chcą się ustosunkować do tego pisma. Tak więc oczywiście skierujemy sprawę do PZPN (przyp. red. – Polski Związek Piłki Nożnej)

– wyjaśnił Jakub Rzeźniczak na łamach Faktu.