Dr Mateusz Mickiewicz, prawnik Buddy, nie ustaje w działaniu i robi, co może, aby sąd zmienił decyzję w sprawie Kamila L. Do sieci trafiły właśnie wymowne kadry. Czy jego działania przyniosą oczekiwany efekt?

Sąd zdecydował, że Budda i Grażynka oraz trzy inne osoby do 11 stycznia przyszłego roku zostaną w areszcie. Dla wielu osób ta decyzja jest niezrozumiała, szczególnie dla fanów youtubera, który chcąc okazać Buddzie wsparcie, zaczęli pod aresztem organizować protesty. Prawnik Kamila L., dr Mateusz Mickiewicz, również nie zgadza się z postanowieniem sądu i nie ustaje w walce o wypuszczenie youtubera na wolność. Jego zdaniem podejrzany powinien odpowiadać z wolnej stopy. Dr Mateusz Mickiewicz już wcześniej zapowiadał, że wszystko jest jeszcze w rękach prokuratury, która może zmienić bieg wydarzeń.

Należy pamiętać, że prokuratura może zmienić podjętą przez siebie decyzję co do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowanie przed upływem czasu, na jaki środek został zastosowany oraz zmienić to na środki wolnościowe. W tym momencie podejmujemy wszystkie możliwe działania prawne, mające na celu niezwłoczne doprowadzenie do takiej zmiany

- mówił niedawno prawnik Buddy.