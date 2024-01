Portal Meczyki.pl przekazał, że Jakub Rzeźniczak otrzymał wypowiedzenie od Kotwicy Kołobrzeg w dniu 9 stycznia 2024. Tym samym kariera piłkarza we wspomnianym klubie okazała się dość krótka - przypomnijmy, że Rzeźniczak dołączył do Kotwicy Kołobrzeg latem 2023 roku. Według medialnych doniesień powodem zwolnienia piłkarza miał być jego wywiad w "Dzień Dobry TVN", który odbił się szerokim echem w mediach.

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia 2023, Jakub Rzeźniczak wraz z żoną Pauliną wystąpili w popularnym programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN". O wywiadzie pary szybko zrobiło się głośno, a wszystko przez kontrowersyjną wypowiedź piłkarza na temat relacji z córką, a właściwie o jej braku.