Doda obchodziła w tym tygodniu swoje 32. urodziny. A w tym roku mija też 15 lat odkąd jest w show-biznesie. Zapytaliśmy medioznawcę Annę Jupowicz-Ginalską, co sprawia, że Doda budzi cały czas zainteresowanie? Jaki jest sposób Dody na popularność?

Doda to z pewnością jedna z ciekawszych postaci polskiego show biznesu: można ją krytykować, odsądzać od czci i wiary, potępiać, ale jednego nie można jej odmówić. Jest jakaś: barwna, kontrowersyjna, prowokacyjna, kolorowa i głośna. Umie także współpracować z mediami i rozumie twarde zasady rynku rozrywki. Niewątpliwie potrafi podsycać sobą zainteresowanie, przy czym od początku stawia na szok, seksualność i skrajną wiarę w siebie - wylicza umiejętności show-biznesowe dla Party.pl Anna Jupowicz-Ginalska.

Medioznawczyni przyznaje, że sposób w jaki kreuje swój wizerunek Doda jest mieszanką wybuchową. Doda lubi poruszać kontrowersyjne tematy dotyczące rodziny, miłości, innych artystów. Ale właśnie to wyróżnia ją na tle innych. Dlatego jest tak popularna? Przecież nie wydaje płyt co rok i nie widzimy jej prawie w telewizji.

Dodzie brakuje większej konkurencji, jeśli chodzi o kreowanie rozgłosu medialnego - i to może być przyczyną jej ciągłej popularności. Wszak obecnie na jej koncie nie ma wielkich, nowych hitów, nie przoduje na listach przebojów, a spora część koncertów to np. imprezy zamknięte.

Ale jest rysa na szkle - to, co ją wyróżnia, powoduje również, że zapomina się trochę, że jest ona artystką. Skandale ze sprzeczką w toalecie z Agnieszką Szulim czy podobne sprawy z Jakubem Majochem i Moniką Jarosińską. Kontrowersyjne wypowiedzi na temat Edyty Górniak czy Justyny Steczkowskiej...

Doda uwielbia też eksponować swoje ciało - im odważniej tym lepiej. Często nie przebiera w słowach.

Doda za bardzo skupiła się na skandalach . Nieustanne szokowanie spowodowało, że - oczywiście - wszyscy wiemy, kim jest. Ale czy w naszej świadomości funkcjonuje jako artystka czy celebrytka, która bazuje głównie na wyglądzie i zainteresowaniu mediów? Strategia promocji oparta na upowszechnianiu intymności, prowokacji i negliżu jest w gruncie rzeczy ryzykowana i trwa tyle, ile młodość. Potem robi się i niesmacznie i czasem śmiesznie. Poza tym skandal jest skuteczny, gdy się go dawkuje - jeżeli używamy go zbyt często, po prostu się nudzi, powszednieje, a zamiast ciekawości wzbudza się wzruszenie ramion - tłumaczy nam Anna Jupowicz-Ginalska.

Co Doda robi dobrze? Angażuje się w pomoc charytatywną, dzięki niej Polacy zaczęli się rejestrować jako dawcy szpiku. Wspiera środowiska homoseksualne, jest wręcz ich ikoną. Jak dalej powinna się rozwijać kariera Dody?

Kariera Dody może znajdować się właśnie na tym etapie. Rozumiem, że kolorowe ptaki żyją chwilą, ale show biznes to jednak biznes - trzeba patrzeć w przyszłość i mieć rozpisaną długofalową strategię rozwoju. Koniec końców to dorobek muzyczny określa status wokalisty. Jeśli nie jest imponujący, to w ostatecznym rozrachunku można mówić o komecie, a nie prawdziwej gwieździe - mówi nam Jupowicz-Ginalska.