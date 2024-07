Doda ponownie pojawiła się w programie "Szansa na sukces". W czasie finału błyszczała na scenie w nietuzinkowej, złotej sukience oraz niebotycznych obcasach. Królowa estrady nie ukrywała, że kreacja nie należy do najwygodniejszych, ale w końcu czego się nie robi dla tak spektakularnego wyglądu!

Doda w złotej kreacji w programie "Szansa na sukces. Opole 2023"

Jakiś czas temu Doda przekazała radosne wieści. Wówczas okazało się, że po 13 latach ponownie zobaczymy ją w popularnym, muzycznym programie "Szansa na sukces". Odcinek z jej udziałem mieliśmy okazję oglądać na antenie 5 lutego 2023 r. Wówczas wielką wygraną okazała Patrycja Błach. Teraz utalentowana uczestniczka ponownie pojawiła się u boku Dody, podczas finału programu "Szansa na sukces. Opole 2023". Panie na scenie zaśpiewały utwór "Melodia ta". Jednak uwagę fanów zwrócił nie tylko ich występ, ale także wygląd królowej estrady! Jak tego dnia zaprezentowała się Doda? Tylko spójrzcie!

Doda od zawsze uwielbiała charakterystyczne i spektakularne stylizacje. Nie bez powodu na przestrzeni ostatnich lat urosła do rangi ikony mody i stylu! Dopiero co Doda zachwyciła odważną, wiosenną sukienką na konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2023, a już przyszła pora na kolejny, niezapomniany look w jej wykonaniu. W minionym odcinku "Szansy na sukces" jednak wokalistka postawiła na klasę i elegancję! Zdecydowała się więc na bardzo dopasowaną sukienkę o kroju syrenki. Uwagę zwraca jej kolor - połyskujący złoty dodał jej blasku oraz szyku. Gorsetowa góra podkreśliła talię oraz dekolt. Ciężko obojętnie także przejść obok odsłoniętych ramion oraz niebotycznie wysokie szpilek!

Okazuje się jednak, że kreacja Dody sprawiła jej niemałe trudności w... chodzeniu! Wszystko przez bardzo dopasowany dół sukienki, który nie dał przestrzeni do swobodnego stawiania kroków. Wokalistka podzieliła się z fanami zabawnym filmikiem za sprawą Instagrama. Wówczas okazało się, że z pomocą przyszła jej... Justyna Steczkowska!

Ten bardzo rozbawił fanów:

- Kocham ????????????❤️ - Można ? Można ????❤️❤️❤️ super dziewczyny ???? - ???????????? takiego reelsa się nie spodziewałam ????????????

A Wam jak się podoba kreacja Dody?

