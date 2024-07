Nie milkną echa wczorajszej awantury Dody z Agnieszką Szulim, do której doszło na imprezie po gali rozdania nagród "Niegrzeczni 2014". Na miejscu zdarzenia interweniowała nawet policja, które dziś wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Przypomnijmy: Jest oficjalny komentarz policji w sprawie bójki Dody i Szulim

Reklama

AfterParty.pl jako pierwsze poinformowało o bójce gwiazd i cytując nasze źródło, wspominaliśmy o sytuacji, do której doszło jeszcze przed imprezą. Pod koniec gali wszystkie zaproszone gwiazdy znalazły się na scenie, w tym oczywiście Doda i Agnieszka Szulim i to właśnie wtedy doszło do pierwszego starcia. Dziennikarka "Na Językach" omal nie spadła ze sceny. Teraz możecie zobaczyć wideo z tej sytuacji, które nagrał jeden z fanów siedzący na publiczności.

Zobacz: Nowe fakty w sprawie bójki Szulim z Dodą

Będzie dalszy ciąg afery? Tymczasem możecie zagłosować w naszej ankiecie.

Zobacz także