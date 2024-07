1 z 7

Lato to najwspanialsza pora roku! I chociaż opalone wyglądamy ładniej i zdrowiej, to właśnie po wakacjach nasze ciało i twarz potrzebują szczególnej pielęgnacji. Latem narażamy skórę na szkodliwe działanie promieni słonecznych, słonej lub chlorowanej wody i klimatyzacji. Czynniki te uszkadzają barierę hydrolipidową skóry i zaburzają jej równowagę - staje się przesuszona i odwodniona. Dlatego tak ważne jest złuszenie naskórka i nawilżenie zarówno skóry twarzy jak i ciała. Pomogą w tym odpowiednie peelingi, woda termalna, kremy, olejki i maski do twarzy.

Włosy też potrzebują regeneracji po wakacyjnych szaleństwach - wysuszone przez słońce i wodę tracą blask i rozdwajają się. Warto sięgnąć po preparaty, które odbudują strukturę włosa i nawilżą go od wewnątrz. Maska regenerująca odżywi włosy i uzupełni działanie odżywki, a regenerujące olejki pomogą włosom odzyskać blask.

Wybraliśmy dla was siedem super kosmetyków idealnych do regeneracji skóry i włosów!