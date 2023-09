11 marca odbyła się premiera pierwszego DVD koncertowego Dody , która do warszawskiego kina Luna przyciągnęło mnóstwo fanów artystki. 14 marca płyta trafiła do sprzedaży w całej Polsce, i choć wytwórnia miała problemy z dystrybucją albumu, trafił on do 20 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Zobacz: Wytwórnia Dody zaliczyła dużą wtopę z jej DVD. Teraz się tłumaczy Na premierze DVD pojawili się nie tylko bliscy i przyjaciele piosenkarki, ale również jej rodzice - Wanda i Paweł Rabczewscy . W rozmowie z AfterParty.pl przyznali, że są zachwyceni tym co zobaczyli na wielkim ekranie. Nie kryli podziwu dla córki za jej profesjonalizm i kreatywność: Mnie się podobało wszystko. Trudno zrobić jakikolwiek ranking piosenek, bo każda jedna jest śliczna, cała ta choreografia, stroje. Dla mnie jest to światowy poziom . Patrzyłam z otwartą buzią i zastanawiałam się czy to jest moja córka, czy to nie jest jakaś zachodnia gwiazda. Niczym to nie odbiegało od zachodnich koncertów - zachwalała mama piosenkarki Dorotka zdała egzamin, wszystkie piosenki zaśpiewane dobrze, z powerem. Sport nie poszedł na darmo. Ma przeponę mocną, jest silna dziewczyną. Ciągle się rozwija, widać postępy w śpiewaniu, aranżacji - mówił pan Paweł Rabczewski Mama Dody postanowiła również wypowiedzieć się na temat konfliktów córki z różnymi osobami za świata mediów: Wszystkie te dotychczasowe konflikty nie biorą się z jej strony. Nie chcę wymieniać nikogo z imienia i nazwiska, a mogłabym. Każdy jeden przypadek mogłabym państwu omówić, że to zaczęła tamta osoba. Wiadomo kogo mam na myśli, uzbierałoby się parę osób. Ale zawsze to tamte osoby zaczynały, po czym Dorotka odczekiwała, że może ta osoba przeprosi. Jeśli nie, to przy pierwszej okazji oczywiście była riposta. Jej odpowiedź może zaboleć. Ale to są już tylko riposty,...