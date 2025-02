Nagłe oskarżenia Pauliny Smaszcz w programie telewizyjnym "Królowa Przetrwania" rzuciły nowe światło na napięcia w relacjach z byłym mężem. Atmosfera wokół tej sprawy staje się coraz bardziej napięta, zwłaszcza po gorącej reakcji Agnieszki Kaczorowskiej na oświadczenie Macieja Kurzajewskiego. Jej symboliczne wsparcie dla dziennikarza w postaci emotikony klaskających dłoni spotkało się z dosadną odpowiedzią Smaszcz. Teraz Paulina napisała o innej uczestniczce programu.

Konflikt eskaluje – Smaszcz nie oszczędza Kaczorowskiej

Paulina Smaszcz nie kryje irytacji i w swoich mediach społecznościowych grozi dalszymi odsłonami. Zarzuca Kaczorowskiej nieszczerość i to, że tylko przed kamerami prezentuje się jako idealna mama i żona, jednocześnie sugerując romans z żonatym mężczyzną. Napięcie narasta, a do sprawy włączyła się także Marianna Schreiber, ujawniając kolejne szczegóły dotyczące sytuacji na planie "Królowej Przetrwania". Marianna Schreiber przedstawia szereg zaskakujących dowodów na relacje pomiędzy uczestniczkami programu. Zdjęcia karteczek i wiadomości tekstowych sugerują, że niektóre z nich namawiały się do niewierności wobec swoich partnerów. Smaszcz nie ukrywa swoich emocji, twierdząc, że takie zachowania udowadniają brak solidarności oraz uczciwości między kobietami.

Paulina Smaszcz zdradza prawdę o Agnieszce Kotońskiej

Wszyscy z niecierpliwością czekają na reakcje Agnieszki Kaczorowskiej, jednak póki co to Paulina Smaszcz zabiera głos w sprawie kolejnych uczestniczek "Królowej przetrwania". Tym razem wzięła na tapet Agnieszkę Kotońską! Uczestniczka "Gogglebox" zachwycała się w programie Pauliną, ta więc nie została jej dłużna:

To jest kobieta wulkan, kobieta pełna ciepła, radości życia i bycia, pełna miłości i szczerości. Kobieta na którą można liczyć 24h . Razem pękamy ze śmiechu, wygłupiamy się, mamy dystans do świata i ludzi. Z Agą też płaczę, bo umiemy się słuchać. Moja funfelka od tańca i różańca. Z Agą chce się być, szaleć, podróżować, spać w trudnych warunkach i luksusie, gadać do rana. Jest niesamowitą Babcią, Mamą, Żoną, Córką, Teściową. Tak mocno kocha rodzinę i tak mocno jest kochana. Ona jest po prostu moja już na zawsze. MOJA KOTONKA pisze Smaszcz w poście na Instagramie

O czym jest program "Królowa przetrwania"?

"Królowa przetrwania" to program rozrywkowy TVN 7, w którym uczestniczki zmagają się z wymagającymi zadaniami w ekstremalnych warunkach. Format ten koncentruje się na testowaniu wytrzymałości, zaradności i umiejętności przetrwania biorących w nim udział kobiet. Program stawia przed uczestniczkami liczne wyzwania, które mają na celu nie tylko sprawdzić ich fizyczne i psychiczne umiejętności, ale również pokazać ich prawdziwe oblicza poza strefą komfortu.

W skład drugiej edycji "Królowej przetrwania" wchodzą różnorodne uczestniczki, w tym celebrytki, influencerki oraz osoby ze świata showbiznesu. W tej edycji są to m.in. Paulina Smaszcz, Marianna Schreiber oraz Agnieszka Kaczorowska. Każda z nich wnosi do programu swoje wyjątkowe doświadczenia i osobowość, co znacząco wpływa na dynamikę rywalizacji i interakcji między uczestniczkami. Program cieszy się dużą popularnością ze względu na emocjonalne wyzwania (jak wyżej) i nieprzewidywalne zwroty akcji.

