Katarzyna Bosacka znów schudła osiem kilogramów! Jak ona to robi? Jest na jednej diecie od lat. W rozmowie z "Show" gwiazda przyznaje, że nie należy ślepo ufać celebrytkom i gwiazdom fitness, tylko sprawdzonym sposobom na odchudzanie.

Katarzyna Bosacka już wcześniej w rozmowie z Party.pl przyznała, że nie warto wierzyć trenerkom fitness, celebrytkom i nowym trendom w odżywaniu. Teraz dodaje, że jedyną dietą wartą uwagi jest ta, którą ona stosuje od lat:

Proszę nie słuchać celebrytów, gwiazd fitness, nie rzucać się na nowe trendy takie jak dieta naprzemienna (jednego dnia jemy pół świniaka i wiadro frytek, a drugiego dnia głodujemy) albo dieta białkowa, która wycieńcza organizm. To wszystko bez sensu. Jest jedna dieta, która pozwala schudną bezpiecznie, skutecznie i zdrowo. Jem pięć posiłków dziennie co trzy godziny, z zegarkiem w ręku. Posiłki oparte są na warzywach, chudym mięsie i chudym nabiale. Owoce jem tylko do południa. W moim menu jest sporo kasz i ryb. Wszystko, co jem, jest lokalne - ogórki kiszone, kasza gryczana, kapusta kiszona. Jeśli kurczak, to tylko zagrodowy. Nie jem modnych nasion chia i jagód goji. Można schudnąć, jedząc polskie, tradycyjne produkty. Moja dieta jest zdrowa i tania. Kosztuje mnie w graniach 6-10 złotych dziennie. - mówi Bosacka.