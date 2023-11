W sierpniu tego roku do mediów trafiły smutne wieści o rozstaniu dziennikarki Katarzyny Bosackiej z mężem. Prezenterka i senator Koalicji Obywatelskiej byli małżeństwem przez 26 lat, a rozstanie było inicjatywą mężczyzny. Katarzyna Bosacka niechętnie wypowiadała się na temat tych wydarzeń, jednak teraz przerwała milczenie i udzieliła pierwszego wywiadu po odejściu męża.

Gdy do mediów trafiły informacje o rozstaniu Katarzyny Bosackiej i Krzysztofa Bosackiego, fani natychmiast udzielili ogromnego wsparcia dziennikarce, która cieszy się ogromną sympatią. Choć początkowo Katarzyna Bosacka nie chciała wypowiadać się na temat prywatnych spraw, teraz zdecydowała się przerwać milczenie i w "Dzień Dobry TVN" udzieliła pierwszego wywiadu po tym, jak jej mąż wyprowadził się z domu.

W rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN" Katarzyna Bosacka otworzyła się na temat jej odczuć po rozstaniu. Wspomniała również o tym, jak jej dzieci zareagowały na tę trudną, rodzinną sytuację.

Największy problem był z Frankiem. On ma 10 lat i nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, co się stało. Jakoś udało mi się wytłumaczyć mu i teraz myślę, że po tych trzech miesiącach jest już dużo lepiej - układamy sobie to życie na nowo. Rzeczywiście każde dziecko jest inne. Ja też zawsze się śmieję, jak ktoś mówi: my mamy jedynaka i tak jesteśmy skoncentrowani na tym jedynaku, a u ciebie jedno przy drugim się wychowa. To nie jest prawda

- wyznała Katarzyna Bosacka w ''Dzień Dobry TVN''.