Jakiś czas temu do mediów trafiły niepokojące informacje o tym, że Katarzyna Bosacka rozstała się z mężem po ponad dwóch dekadach małżeństwa. Choć prezenterka nie ukrywała, że przeżywa naprawdę trudny okres, teraz ma już powody do radości? Zaskakujący komentarz dziennikarki!

Katarzyna Bosacka o wiadomościach od mężczyzn

Fani doskonale znają Katarzynę Bosacką z programów TVN, między innymi z formatu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Prezenterka pojawia się też regularnie w "Dzień Dobry TVN". Nic zatem dziwnego, że wiadomość o rozstaniu Katarzyny Bosackiej z mężem po 26 latach zszokowała wielbicieli gwiazdy. To mąż prezenterki miał podjąć decyzję o zakończeniu związku.

Teraz, po nieco ponad dwóch miesiącach odkąd potwierdziły się niepokojące doniesienia o życiu prywatnym Katarzyny Bosackiej, prezenterka zabrała głos w sprawie... wiadomości, jakie dostaje od mężczyzn w mediach społecznościowych! Jak się okazuje, otrzymuje liczne propozycje matrymonialne od internautów.

Bardzo dużo mężczyzn pisze. Ostatnio napisał do mnie 32-latek, więc napisałam mu: ''Drogi Sebastianie, jednak znajdź sobie dziewczynę w swoim wieku, bo mogłabym być twoją mamą niemalże''. Pozdrowiłam go bardzo serdecznie. Ale tak, oczywiście, zawsze ktoś, gdzieś tam czeka na horyzoncie - przyznała w rozmowie z ''Plotkiem'' Katarzyna Bosacka.

Jednocześnie Katarzyna Bosacka przyznaje, że jest otwarta na nowe relacje i absolutnie nie przestała wierzyć w miłość, mimo trudnych doświadczeń, które ją ostatnio spotkały.

Absolutnie! W miłość trzeba zawsze wierzyć, bo jeśli nie wierzymy w miłość, szczęście, nie wierzymy w radość i nie myślimy pozytywnie, to pora umierać - dodała Katarzyna Bosacka dla ''Plotka''.

Wygląda na to, że Katarzyna Bosacka stara się myśleć pozytywnie mimo przykrych okoliczności. Tuż po rozstaniu dziennikarka nie ukrywała, że przeżywa niełatwy czas.

Chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie słowa wsparcia i otuchy w tych ciężkich dla mnie chwilach. Przepraszam, że nie mogę wszystkim odpowiedzieć osobiście - pisała Katarzyna Bosacka na Instagramie.

Myślicie, że już niebawem Katarzyna Bosacka zakończy życie singielki? Jak widać, kandydatów na potencjalnych partnerów prezenterki nie brakuje!

