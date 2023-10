Wiadomość o rozstaniu Katarzyny Bosackiej z mężem po 26 latach małżeństwa zszokowała fanów prowadzącej "Wiem, co jem". Gwiazda TVN w ostatnich tygodniach mówiła między innymi o trudnym okresie, jaki przechodzi po zakończeniu związku. Teraz jednak wygląda na to, że Katarzyna Bosacka wraca ze zdwojoną siłą i zapowiada nowe działania! O co chodzi?

Katarzyna Bosacka i jej nowy projekt o wymownym tytule

Gdy do mediów trafiła informacja o tym, że Katarzyna Bosacka i jej mąż, Marcin Bosacki rozstali się po 26 latach małżeństwa, a dodatkowo to mąż gwiazdy TVN miał się wyprowadzić, fani zastanawiali się, jak prezenterka poradzi sobie w tej trudnej sytuacji. Sama Katarzyna Bosacka jednak nie komentowała szeroko ostatnich wydarzeń. Podziękowała jednak fanom za wsparcie. Teraz okazuje się, że gwiazda "Wiem, co jem" nie próżnuje i już zaczyna nowe, zawodowe działania pod wymownym tytułem!

Katarzyna Bosacka opublikowała na Instagramie wpis, w którym zdradza fanom szczegóły swojego nowego programu. W kontekście ostatnich wydarzeń w życiu prywatnym prezenterki, tytuł show wydaje się być nieprzypadkowy.

- Pozdrawiam Was z planu mojego nowego programu - o zacnym tytule „Bosacka daje radę”. Już jesienią będziecie mogli mnie oglądać w Canal Plus Polska. Czekacie? ???????????? - zapytała fanów Katarzyna Bosacka.

Na zdjęciu opublikowanym przez Katarzynę Bosacką widać, jak prezenterka pozuje przy kuchennym blacie na planie programu, a uwagę zwracają przede wszystkim... leżące nieopodal niej noże. Fani od razu dopatrzyli się ukrytej symboliki tych przedmiotów i samej nazwy programu! Co więcej, nie szczędzili też komplementów.

- Patrząc na noże ????będzie ostro ????

- Ale nazwa! PETARDA! ????

- Bosacka zawsze daje radę! ????

- Wygląda Pani rewelacyjnie????????

- Świetna wiadomość, Pani Kasiu!???????? Bardzo się cieszę, że 'daje Pani radę'.????????

Choć teraz Katarzyna Bosacka pełna energii wraca na Instagram, jeszcze niedawno sama przyznawała, że przeżywa ciężkie chwile, w których pomogli jej wierni fani i obserwatorzy.

- Witajcie! Chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie słowa wsparcia i otuchy w tych ciężkich dla mnie chwilach. Przepraszam, że nie mogę wszystkim odpowiedzieć osobiście. Dziękuję za tysiące lajków ????, przytulasów ???? i serduszek ❤️ - - zwróciła się do fanów Katarzyna Bosacka.

Myślicie, że nowy program Katarzyny Bosackiej będzie prawdziwym hitem? My nie możemy się doczekać!