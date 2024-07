Kim jest to słodkie dziecko na zdjęciu? To synek Katarzyny Bosackiej! Prawda, że podobny? Syn Katarzyny Bosackiej już niedługo będzie małą gwiazdą, ponieważ pojawi się w jednym z programów razem ze swoją mamą. My uważamy, że synek dziennikarki jest naprawdę uroczy i wygląda jak mała kopia mamy! Po Katarzynie Bosackiej zdecydowanie odziedziczył blond włosy, oczy i rysy twarzy.

Katarzyna Bosacka nie lubi często rozmawiać o swojej rodzinie. Kiedyś w jednym z wywiadów zdradziła tylko, co chroni ją przed rozwodem z jej mężem. Oczywiście, jak to Katarzyna Bosacka, ugryzła temat w bardzo żartobliwy sposób!

Katarzyna Bosacka i jej synek. Widzicie podobieństwo?

Katarzyna Bosacka prowadzi program „Wiem, co jem i wiem, co kupuję”.