Wiadomość o rozstaniu Katarzyny Bosackiej z mężem to nadal wielki szok dla internautów. Jeszcze niedawno dziennikarka udzieliła wywiadu na łamach magazynu "Pani", w którym rozpływała się nad swoim małżeństwem i stwierdziła, że Marcin Bosacki "nigdy jej nie zawiedzie". Ekspertka od zdrowego odżywiania była w związku z politykiem przez blisko 30 lat. Według serwisu Plejada.pl senator miał się wyprowadzić z domu kilka tygodni temu. Prowadząca program "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" przekazała redakcji oświadczenie w tej sprawie, w którym zamknęła temat.

Katarzyna Bosacka mówi o trudnej sytuacji rodzinnej

Po tym, jak w mediach pojawiły się plotki o rozpadzie małżeństwa dziennikarki, mąż Katarzyny Bosackiej opublikował komunikat w tej sprawie. Marcin Bosacki poinformował, że przez szacunek do żony nie chce komentować swojego życia prywatnego w mediach. Teraz głos zabrała ekspertka od zdrowego odżywiania. Przesłała portalowi Plejada.pl oświadczenie, w którym potwierdziła, że jej rodzina jest w trudnej sytuacji, ale dawna gwiazda TVN nie zamierza mówić o szczegółach na forum.

W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy oświadczam, że nie zamierzam komentować w jakikolwiek sposób w mediach tej trudnej, dla mnie i mojej rodziny, sytuacji. To moje jedyne i ostateczne oświadczenie w tej sprawie — czytamy.

Wcześniej Katarzyna Bosacka przerwała milczenie i zaznaczyła w rozmowie z "Super Expressem", że nie chce, by jej życie osobiste stało się tematem w mediach. Publicystka postanowiła też, że nie odniesie się do plotek na temat romansu męża. Warto przypomnieć, że zdaniem informatora serwisu Plejada.pl Marcin Bosacki ma już inną partnerkę.

Myślicie, że gdy emocje opadną, Katarzyna Bosacka otworzy się na temat rozstania z mężem? Para pobrała się w 1997 roku i doczekała się czwórki dzieci. Dziennikarka i senator wzięli ślub już po miesiącu znajomości.