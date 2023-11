Kilka miesięcy temu niespodziewanie rozpadło się małżeństwo Katarzyny Bosackiej. Ta nie ukrywała, że był to dla niej ogromny szok i bardzo bolesny cios. Jak radzi sobie z tym obecnie?

Na początku sierpnia tego roku dowiedzieliśmy się nagle, że małżeństwo prowadzącej "Wiem, co jem" po 26 latach dobiegło końca. Dla wszystkich było to tym większe zaskoczenie, że niedługo wcześniej ta mówiła o swojej wielkiej miłości do męża. Bardzo przeżyła rozstanie, chociaż początkowo w ogóle nie chciała komentować sprawy. Dopiero po czasie dotarła do nas informacja, że Katarzyna Bosacka schudła aż 14 kg, a wszystko właśnie przez stres związany z rozstaniem.

Potem zdarzyło jej się jeszcze wypowiadać na temat rozstania, nie kryjąc wielkiego żalu. Teraz Katarzyna Bosacka udzieliła wywiadu magazynowi "Pani", w którym ujawniła, jak po tych kilku miesiącach wygląda jej życie. Początki okazały się bardzo trudne, ale ukojenie odnalazła w aktywności fizycznej. Ciągły ruch pomagał jej nie myśleć o problemach, aż z czasem one przestały być dla niej tak ważne. Dziś już wie, że w kryzysowych momentach mamy tylko dwie możliwe drogi.

Teraz zupełnie inaczej patrzy w przyszłość. W podcaście Małgorzaty Ohme „Lajf noł makeup” wyznała również, że przez lata działała na najwyższych obrotach i nie miała czasu dla samej siebie. Dopiero dziś może na nowo poznać swoją osobą i spełniać własne potrzeby.