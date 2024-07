Już 11 października w sklepach pojawi się listopadowy numer Be Active z Kingą Rusin na okładce. Zdjęcie prezenterki w kostiumie kąpielowym zrobiło furorę wśród fanek Ewy Chodakowskiej, redaktor naczelnej pisma. Trenerka opowiedziała teraz historię powstania okładki i znajomości z gwiazdą TVN.

Kinga Rusin i Ewa Chodakowska spotkały się przez przypadek w pewien poranek przy śniadaniu. Rusin była tuż po powrocie z Afryki, gdzie nagrywała odcinki "Agenta". Trenerka wyczuła, że gwiazda jest zmęczona i potrzebuje energii:

O ile pamietam siedziałyśmy do siebie plecami .. jedna drugą zagadnęła i zanim sie obejrzałyśmy zamówiłyśmy lunch .. Kinga wróciła własnie z Afryki . Była zmęczona, potrzebowała regeneracji i dużej dawki energii.. Rozmowa krążyła wokół Jej wspomnień z wyprawy, potrzebie powrotu do treningów, motywacji , odżywiania, zdrowia i świadomych wyborów .. Widziałam juz wtedy, ze nie trzeba Jej jakoś specjalnie namawiać :) ale ewidentnie potrzebowała kopniaka na początek .. Hmm.. Kopniaki to moja specjalność (pisownia oryg.)

Panie szybko złapały wspólny język. Zakumplowały się, a gdy pewnego razu Rusin wysłała Chodakowskiej fotkę z wakacji, ta wpadła na pomysł na okładkę!

Bardzo ucieszył mnie fakt, ze byłyśmy w każdej kwestii zgodne .. trzeba było jedynie ruszyć z miejsca ????????

W sierpniu dostałam od Kingi MMS :) fotka z plaży - przetarłam oczy ‼️ pamietam jak krzyknęłam do Puzla (mojego męża) "look !! thats my super Girl" !!! :) Szczeka na podłodze !! Kawał dobrej roboty !! Obłędne ciało, wspaniała forma i ten błysk w oku :) Kolejne zdjęcia na insta, ktore obiegły cały internet, sprawiły, ze zapragnęłam porwać Kingę przy najbliższej okazji na moją okładkę ..

Czekałam tylko na odpowiedni moment. Ona w rozjazdach, ja w rozjazdach - ale zaraz tylko, kiedy obie byłyśmy na miejscu w Warszawie, wysłałam Jej wiadomosc z zaproszeniem .. "Jestem zaszczycona" - przeczytałam w odpowiedzi :) i vice versa !! Reszta juz w moim be Active ..